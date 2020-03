Passeggiata al Piano, scatta la denuncia. Piazza Pertini, genitori con bimbi in bici

ANCONA.- Volontari e tecnici della Protezione civile, insieme alle pattuglie della Polizia locale, hanno verificato il rispetto dei divieti dopo aver messo cartelli e barriere nelle aree verdi e nelle spiagge. Mentre i vigili urbani hanno controllato 22 pedoni e 41 veicoli. Denunciata in piazza d’Armi una ventenne che stava passeggiando anche se era residente in un altra zona. Sui social assembramenti sono stati segnalati al parco di Collemarino mentre in piazza Pertini avvisati «bimbi con relativi genitori che giravano con le biciclette». Intanto prosegue la sanificazione dei mercati comunali da parte di Anconambiente con l’utilizzo del prodotto igienizzante e sanificante Saniform.

