«Noi siamo meglio di così». Dopo la bocciatura a Capitale della cultura, Ancona in cerca di riscatto. Partecipa al dibattito: ecco come fare

ANCONA - «Noi siamo meglio di così». Molto più di uno slogan, una convinzione. Procida ci ha sfilato lo scettro di Capitale della cultura. Pesaro si candida per l’edizione 2024. Ancona, gli anconetani, valgono di più. E sono migliori delle infrastrutture che arrancano, dall’uscita dal porto in poi; di una politica che ci fa stare fuori dalla giunta regionale e tiene in bilico presidenza dell’Authority; di una squadra di calcio fuori da campionati di interesse nazionale; di un’economia che conta ormai pochi big; di uno svago con l’elettroencefalogramma piatto.

Chi conosce e vive Ancona, sa però che la realtà è ben diversa e che i valori della città sono enormi. C’è dunque da trasformare questi valori in sostanza e progetti di crescita. Corriere Adriatico intende promuovere questa trasformazione. In primo luogo, avviando il dibattito con i principali protagonisti di ogni settore: economia, politica, cultura, sport e svago. In secondo luogo, coinvolgendo tutti i lettori - cittadini di Ancona e non - e chiedendo loro di partecipare a questo dibattito. E' possibile farlo commentando qui sul sito www.corriereadriatico.it o inviando una mail a redazioneweb@corriereadriatico.it . Vi aspettiamo.

