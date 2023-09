La carica dei 1200 al test d'ingresso per le professioni sanitarie ad Ancona (760 posti): «Prova più difficile di un anno fa»

ANCONA La carica dei 1200 aspiranti candidati che oggi, 14 settembre, si sono presentati alla Facoltà di Medicina di Ancona per svolgere il test d'ingresso di professioni sanitarie. Da tutte le Marche e da tutta Italia. 760 i posti a disposizione per assistenza sanitaria, fisioterapia, igiene dentale, infermieristica, logopedia, ostetricia, tecniche di laboratorio biomedico, tecniche delle prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Dopo il precedente di settembre 2022, secondo l'idea generale espressa dai ragazzi e dalle ragazze a fine prova, si è trattato di un esame più duro, specifico e dettagliato.

Le ore di attesa

Procedura molto rigida con arrivo, a scaglioni, dei candidati a partire dalle 8.30 di mattina fino ad arrivare all'inizio prova fissato per le 13.

Cento minuti prima della consegna poi l'uscita avvenuta, tra tutto, introno alle 15. All'ingresso sono stati osservati tutti i dispositivi di sicurezza con sanificatori e distanze di sicurezza rispettate (ma senza mascherina durante le prove). All'esterno tanti genitori, fidanzati e parenti che hanno atteso dal principio alla conclusione. Ingente la quantità di operatori dell'Univpm impegnata per garantire il corretto sviluppo delle operazioni compresa la vigilanza privata.

«Che bel messaggio»

Mauro Silvestrini, preside della facoltà di Medicina dell'Università Politecnica delle Marche, ha commentato con grande soddisfazione l'affluenza: «Un gran bel segnale rappresentato da tutti questi candidati che scelgono di intraprendere un percorso estremamente impegnativo. Nel nostro paese c'è un grandissimo bisogno. Ho visto grande preparazione ma soprattutto disponibilità nelle piccole e grandi cose. Da parte nostra accoglieremo 760 studenti di milleduecento candidati, più della metà. Il messaggio che mandano? Un enorme contributo al sistema sanitario: alcune professioni sono difficili ma la volontà di questi ragazzi è la base da cui partire».