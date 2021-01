Schiavoni: «A Milano in auto? È ora che i politici si diano una mossa»

Ancora un passo indietro, anzi due. Claudio Schiavoni tira una somma, che è quella delle sottrazioni: «Stop al Frecciarossa per Milano, e sulla tratta Ancona-Roma gli orari del Frecciabianca del mattino non consentono più di arrivare nella Capitale in tempo utile. Doppia beffa». Da imprenditore e presidente di Confindustria Marche non ci sta.



Siamo alle solite. Ancona isolata, città senza peso specifico?

«C’è poco da dire. Sono sconcertato».

Almeno s’indigni.

«Preferisco mettere in fila i tasselli, gli elementi a disposizione».



Proceda pure.

«Chi deve raggiungere il capoluogo lombardo non ha più a disposizione il treno veloce, né tanto meno l’aereo. Può solo decidere di prendere l’auto. E poi predicano che non si deve inquinare».



Sarà colpa del Covid, delle regioni blindate e della gente che non viaggia più.

«Al di là delle motivazioni, non voglio entrare nel merito dei conti delle Ferrovie, non si può lasciare tagliato fuori da tutto un capoluogo. È davvero indecente. E poi non si tratta di penalizzare solo una città, ma tutta una regione».



Passiamo a indicare i colpevoli.

«Mi viene da dire la politica. Mi viene da pensare che sia una iattura. Ripeto: sono sconcertato».



Stringiamo il campo.

«Può essere che a Roma abbiamo senatori e deputati, li abbiamo mandati noi votandoli, e non riescono a incidere e a battersi per la loro terra? Ma non voglio puntare il dito accusatore».



Parrebbe il contrario.

«No, sarebbe del tutto inutile. Dico loro di fare qualcosa. E di sbrigarsi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA