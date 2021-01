Carvelli: «Sbagliata la parola "trauma" nel tema. Social insufficienti per questo dibattito»

Capitale della cultura, Ancona bocciata. Partecipate al dibattito del Corriere Adriatico: cosa ne pensate?

"La mia opinione - scrive Stefania Carvelli - sulla candidatura di Ancona: non mi è piaciuto per niente il singolare tema "l'Altro come incontro, l'Altro come trauma, l'Altro come cura". Ancona la conosco e la frequento per lavoro e per svago, ho seguito molto spesso - tra le varie iniziative offerte dalla città - il Festival Mediterraneo, quindi ritengo il motivo "l'Altro come incontro" l'unico messaggio positivo; la parola "trauma" è oggettivamente repellente e repulsiva, se parliamo di turismo; non penso inoltre che l'uditorio sia capace di elevarsi al messaggio di "cura/terapia" (c'è lo zampino di Recalcati?). Grazie per aver aperto questo spazio di condivisione, i social sono insufficienti a questo tipo di sondaggio".

APPROFONDIMENTI LA PARTECIPAZIONE «Noi siamo meglio di così». Dopo la bocciatura a... LA BOCCIATURA Pesarini: «Capitale della cultura? I progetti diventino azioni.... DOCENTE ALLA BOCCONI Amatori: «Una classe dirigente e imprenditoriale poco creativa... EX CONSIGLIERE E DEPUTATO Favia: «Bisogna cambiare mentalità. Questa città...

© RIPRODUZIONE RISERVATA