Altro successo per il Cantiere delle Marche: venduto un mega yacht da 35 metri

ANCONA - Da Ancona alla Florida sull’onda del successo. Dopo la partecipazione di Cantiere delle Marche al Salone Nautico di Fort Lauderdale ecco l’annuncio della vendita dell’MG115: in "appena" 35 metri, spazi e lusso degni di un mega yacht.

«Ci siamo conquistati una grande credibilità così, facendo le cose prima di sbandierarle. Cerchiamo di offrire qualità e affidabilità in ogni campo, non solo nella costruzione dei nostri explorer», ci mette il sigillo Vasco Buonpensiere, co-fondatore e sales & marketing director di Cantiere delle Marche. «L’MG115 - non trattiene la soddisfazione - è il frutto dell’eccellente collaborazione tra il team del cantiere e il celebre designer fiorentino Francesco Paszkowski con il quale abbiamo lavorato a lungo e intensamente: ha sviluppato l’intera serie MG. Un MG129 è in fase di costruzione avanzata, un MG115 è stato venduto e altri due contratti sono in dirittura d’arrivo, un MG147 e un MG115». Morale: «L’intera gamma sarà venduta entro la fine dell’anno».

Un puntare lontano che ha garantito il successo. «La vendita dell’MG115 a un cliente americano conferma che la strategia messa in campo in questa area geografica è quella giusta». Nulla di scontato: «Conquistare il mercato americano non è stato facile e ha richiesto tempo e una visione a lungo termine».

