Aerei, domani (sabato 15 luglio) sciopero dalle 10 alle 18: cancellati due voli al Sanzio

ANCONA - Dopo lo sciopero dei treni arriva quello degli aerei. Domani, sabato 15 luglio, è stato proclamato lo sciopero di 8 ore dal personale di terra degli aeroporti: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl confermano lo stop dalle 10 alle 18 per i lavoratori dell'handling aeroportuale. L'astensione dal lavoro, spiegano fonti sindacali, è stata proclamata a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni. Dalle 12 alle 16, sempre domani, si fermano anche i piloti della compagnia Malta Air che opera i voli di Ryanair.

Gli aerei restano a terra per lo sciopero del personale

In virtù dello sciopero di domani, sabato 15 luglio, sono stati cancellati i voli con rotta Charleroi e Cagliari in partenza e in arrivo all'aeroporto Sanzio di Falconara.

Il Codacons: «Bisogna vietare gli scioperi d'estate»

«Qualsiasi sciopero indetto nel periodo estivo, quando cioè aumentano le partenze degli italiani, è una vera e propria violenza verso i cittadini, ingiustamente presi ad ostaggio per rivendicazioni sindacali che, seppur giuste nelle motivazioni, arrecano danni morali e materiali immensi agli utenti»: lo afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi. «Per questo crediamo debbano essere vietati gli scioperi dei trasporti nell'intero periodo delle partenze estive, allo scopo di garantire che chi ha acquistato biglietti per treni e aerei o pacchetti vacanza che prevedono spostamenti, possa fruire dei servizi scelti senza il rischio di perdere soldi e giorni di vacanza», conclude Rienzi.