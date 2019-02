L'aeroporto Sanzio guarda a est: ripartono i voli estivi per Kiev, Kaunas e Riga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – L’aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” guarda ad est: ripartono anche la prossima estate i voli diretti a Kiev, Kaunas e Riga. I voli diretti settimanali saranno operativi in collaborazione con uno dei maggiori tour operator attivo sui mercati dell’Est Europa, TEZ Tour.I collegamenti con Ucraina, Lettonia e Lituania, avviati a Giugno 2018, sono stati resi possibili grazie alla sinergia aeroporto delle Marche-Regione Marche, che hanno messo in atto attività turistiche volte alla promozione e valorizzazione della Regione su mercati esteri, e alla importantissima collaborazione di TEZ tour.Commenta così la Dott.ssa Massei, amministratore unico di Aerdorica: “E’ un vero piacere aver ricevuto la conferma dei voli per Kiev, Riga e Vilnius anche per la prossima stagione estiva. Per noi è fonte di grande orgoglio essere stati scelti da Tez tour come punto di approdo per i propri passeggeri: è importante sottolineare come questi voli siano di fondamentale rilievo per favorire lo sviluppo massiccio di flussi di traffico incoming verso il nostro territorio consentendo così di approfondire la conoscenza della nostra bellissima regione”.Le partenze da Ancona sono consultabili sui siti delle rispettive compagnie aeree e seguiranno la seguente programmazione:Voli Ancona – Kiev operati da Airbus 321 della Windrose Airlines ogni sabato a partire dal 8 Giugno fino al 7 SettembreVoli Ancona – Riga operati da Airbus 220-300 Air Baltic ogni sabato a partire dal 15 Giugno fino al 17 AgostoVoli Ancona – Vilnius operati da Airbus 320 di GetJet Airlines ogni mercoledì a partire dal 12 Giugno fino al 17 Luglio.