Arrivati i primi voli da e per Cracovia: le Marche più vicine all'Europa dell'est e settentrionale

ANCONA - Una nuova rotta aerea è partita dall'aeroporto Raffaello Sanzio, avvicinando l'Europa dell'est e settentrionale alle Marche. È decollato ieri 31 ottobre il primo volo Ryanair per Cracovia. Il volo è atterrato ad Ancona alle ore 14.05 e ripartito alla volta della città polacca alle ore 14.10 con 138 passeggeri a bordo. Il volo avrà cadenza bisettimanale, il giovedì e la domenica dando la possibilità ai passeggeri in partenza da Ancona di trascorrere sia un’intera settimana che un weekend lungo in Polonia.

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA All'aeroporto c’è aria di burrasca, i dipendenti...

I legami tra le Marche e la Polonia sono molteplici sia da un punto di vista storico che culturale e religioso e grande interesse suscita tra i polacchi Loreto, meta di pellegrinaggi e visite.

“Con questa ulteriore destinazione si rafforza il network internazionale dell’aeroporto di Ancona ed il volo su Cracovia si caratterizzerà per una forte componente di traffico incoming, visto che la Polonia è tra i primi cinque paesi da cui provengono i turisti che soggiornano nelle Marche. Ciò permetterà di intensificare e approfondire la collaborazione in campo culturale, economico, dell’educazione e del turismo” commenta l’Ing Carmine Bassetti, A.D. di Ancona International Airport.

Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero uno in Italia, Ryanair si impegna a ricostruire l'industria turistica italiana, ripristinando la connettività mentre cresciamo in tutta Europae e il traffico aereo torna ai livelli pre-pandemia.

Siamo lieti di annunciare questa nuova rotta da Ancona a Cracovia e, per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di marzo 2022. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledí 3 novembre. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA