Kairòs Air in pista, è nata la compagnia aerea di cui fanno parte imprenditori e la spagnola Air Nostrum

ANCONA - Come anticipato dal Corriere Adriatico è nata oggi pomeriggio la nuova compagnia aerea marchigiano-spagnola Kairòs Air. Nello studio anconetano del notaio Stefano Sabbatini in piazza del Papa sono stati firmati i documenti che danno forma alla nuova creatura imprenditoriale nata da una sinergia allargata tra una serie di imprenditori marchigiani di alto livello e il socio tecnico, la compagnia spagnola Air Nostrum. Un filo di emozione e gli immancabili intoppi amministrativo finanziari hanno fatto da contorno al passaggio ufficiale che in realtà è solo uno step preliminare alla formazione della compagine societaria vera e propria. Di questo tratterà la prima assemblea annunciata per le prossime settimane: solo quattro i soci fondatori ma se ne attendono molti di più nei prossimi giorni. Era presente a titolo personale anche Carmine Bassetti, amministratore delegato di Aerdorica. Inizio dell'attività previsto per maggio-giugno.

