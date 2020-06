Acquaroli vola, ma Salvini lo tallona. Il leader della Lega lunedì tornerà nelle Marche

ANCONA - Il leader leghista Matteo Salvini tornerà nelle Marche. L’annuncio arriva a meno di 24 ore dai risultati del doppio sondaggio che non disarciona il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, dalla sella di candidato-governatore del centrodestra. Arriverà in volata, lunedì prossimo, 8 giugno. Sarà a Osimo, Montegranaro, Lido di Fermo e Porto San Giorgio. A dare la notizia è il commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti. Che dettaglia: «Inizierà alla Lega del Filo d’Oro di Osimo, per vedere da vicino l’operatività di una delle eccellenze del sostegno alla disabilità in Italia, unico punto di riferimento per le famiglie di bambini e adulti sordociechi e con pluridisabilità sensoriali». Salvini si presenta nella terra che ha rispedito al mittente le controproposte del Carroccio: il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, e quello di Jesi, Massimo Bacci. Bocciati entrambi. I numeri dicono che Acquaroli ha maggiore gradimento: 7/10 punti di differenza sugli altri due. Un distacco sostanziale, come il solco inciso da mille marchigiani, intervistati nello spazio dello stesso sondaggio, tra Acquaroli e Maurizio Mangialardi, il candidato ormai ufficiale del centrosinistra. Anche qui il parlamentare di Fratelli d’Italia, monitorato nel duello per le Regionali, è in vantaggio di sei-sette punti. Per commentare il dato scendono in campo i due volti noti di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccoli e Guido Castelli, il leghista Marchetti e il commissario di Forza Italia Francesco Battistoni.

