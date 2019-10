Anci Marche, ecco i 18 delegati per l'assemblea nazionale di Arezzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fatte le scelte. L’Assemblea Regionale precongressuale di Anci Marche ha eletto 18 delegati all’assemblea nazionale congressuale in programma ad Arezzo dal 19 al 21 novembre in aggiunta ai 5 sindaci capoluogo di provincia: Sergio Fabiani, Sindaco di Montegallo, Alessio Piersimoni, Sindaco di Cupra Marittima, Enrico Piergallini, Sindaco di Grottammare, Daniel Matricardi Sindaco di Montalto delle Marche, Nazareno Franchellucci, Sindaco di Porto Sant’Elpidio, Antonio Vallesi Sindaco di Smerillo, Domenico Ciaffaroni Sindaco di Montefortino, Marino Screpanti Sindaco di Montelparo, Ludovico Caverni, Sindaco di Serra Sant’Abbondio, Marco Ciccolini Sindaco di Urbania, Enrico Rossi, Sindaco di Cartoceto, Rosa Piermattei, Sindaco di San Severino Marche, Angela Barbieri Sindaco di Montefano, Antonio Bravi, Sindaco di Recanati, Simone Pugnaloni, Sindaco di Osimo, Marco Sabastianelli Sindaco di Trecastelli, Maurizio Greci Sindaco di Sassoferrato, Domenico Pascuzzi, Sindaco di Gabicce Mare. I tre consiglieri in quota Anci Marche sono: Massimo Seri, Sindaco di Fano, Gabriele Santarelli Sindaco di Fabriano e Pasqualino Piunti, Sindaco di San Benedetto del Tronto.