ANCONA Un salto da 99 a 157 milioni di euro per finanziare l’Ultimo miglio dell’uscita nord dal porto di Ancona. Parliamo di quel bypass da 3,3 chilometri che collegherà, una volta realizzato, lo scalo dorico con la Strada statale 16 (dove nel frattempo sono in corso i lavori per il raddoppio). Se sul cronoprogramma dei cantieri si naviga ancora a vista e non c’è ancora una precisa deadline per il completamento dei lavori, intanto l’Anas aggiorna i conti e fa sapere che l’importo complessivo aggiornato a giugno 2022 - quindi con il nuovo prezzario - si traduce in una commessa da 157 milioni di euro. Ma non sono le uniche risorse che circolano sulla rete stradale marchigiana.



Il quadro



Nel corso del webinar “La sostenibilità si fa strada nelle Marche”, ancora visibile sulla pagina Facebook di Anas spa, è stato tracciato un quadro degli investimenti sulle arterie stradali della regione che pesano 3,4 miliardi di euro in totale. Una cifra distribuita tra lavori già completati, attualmente in corso e programmati, sia per quanto concerne opere nuove che per gli interventi di manutenzione della rete esistente. Tra le grandi opere da portare a casa c’è appunto l’Ultimo miglio per l’uscita dal porto di Ancona: una strada a due corsie (una per senso di marcia) e senza accessi laterali. Progetto per realizzare il quale nell’ottobre 2021 è stato nominato commissario straordinario Paolo Testaguzza, responsabile territoriale di Anas Marche. L’intervento comporterà anche una riqualificazione del cosiddetto Lungomare Nord attraverso il progetto integrato Anas e Rfi che prevede la rettifica dei binari della ferrovia Adriatica e la realizzazione di una pista ciclabile. Ma per questo secondo tassello del progetto, si è in attesa da ormai quasi tre anni della Valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente. Altri obiettivi da centrare, in termini di strade, sono la Fano-Grosseto, per la quale, fa sapere Anas, «è in corso la progettazione», e la Salaria da Ascoli a Roma, «dove è in corso un importante programma di potenziamento della strada».

In generale, per le nuove opere il conteggio totale è di 2,3 miliardi di euro. Di questi, 333 milioni sono per lavori in corso e quasi 2 miliardi per opere in fase di progettazione. Infine, ci sono i 171 milioni di euro di investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (dunque da portare a casa entro il 2026). A questi interventi macro - sulle cui tempistiche pendono ancora parecchi punti interrogativi - si aggiungono oltre un miliardo di investimenti in corso per la manutenzione programmata delle strade esistenti. Cifra così articolata: 170 milioni di euro per lavori completati dal 2019 a oggi, 522 milioni per i lavori in corso, 93 milioni per lavori in fase di avvio e 280 milioni per lavori in fase di progettazione.



I cantieri



I lavori riguardano soprattutto, prosegue Anas, «il risanamento della pavimentazione, il risanamento strutturale e il miglioramento sismico di ponti e viadotti, l’ammodernamento degli impianti tecnologici in galleria, la sostituzione delle barriere di sicurezza ed il rifacimento della segnaletica». Dal 2016 la rete stradale in gestione Anas nelle Marche è arrivata a 1.552 km con l’acquisizione di oltre 700 km di strade ex provinciali e regionali, oltre a 290 km di strade regionali gestite in service e i 26 km del raccordo autostradale di Ascoli.