ANCONA «È stato come essere su una zattera in mezzo al mare e vedere terra, riconoscere un profilo: quello del mondo del lavoro, della nostra regione, anche della sua burocrazia». Un’immagine ricca di suggestioni, quella con cui con cui Alessio Piermattei, studente dell’istituto Corinaldesi Padovano di Senigallia, ha descritto la sua esperienza che non è ancora lavoro, ma non è più neppure solo scuola. Ne ha parlato la scorsa settimana alla Loggia dei Mercanti di Ancona durante la cerimonia di premiazione di Storie di Alternanza, progetto che premia la video narrazione degli studenti marchigiani impegnati in stage o percorsi di avviamento al lavoro.



Camere di commercio



Si tratta di un’iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane per dare visibilità a racconti di alternanza scuola-lavoro o apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o di Pcto, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Nelle Marche hanno partecipato 14 istituti e la Camera di commercio ha elargito premi in denaro: 1.000 euro ai ragazzi e 500 alla scuola prima classificata e altre somme a scalare.

«La testimonianza della viva voce degli studenti ha mostrato una panoramica sul mondo dei giovani marchigiani davvero incoraggiante - si legge in una nota di Camera di Commercio -: oltre alla preparazione e all’energia, i ragazzi hanno mostrato disinvoltura, serietà e capacità di esprimersi con un vocabolario ricco e contenuti di qualità. I loro progetti parlano di api come marcatori ambientali, giochi di ruolo, accoglienza, moda sostenibile, cultura e storia dei territori. Territori che raccontati da loro appaiono migliori».

Il rapporto scuola-lavoro



In occasione dell’iniziativa, per sottolineare l’importanza del rapporto tra scuola e lavoro, sono stati diffusi gli ultimi dati sulle previsioni occupazionali e fabbisogni professionali delle Marche e sulla richiesta di diplomati ITS, dei cui c’è grande carenza: sembrerebbe che più della metà della domanda di studenti che escono dagli ITS non sia soddisfatta.

Sono complessivamente 9.710 le opportunità di lavoro che le imprese dell’industria e dei servizi (con dipendenti) offrono nelle Marche nel mese di febbraio 2023, mentre nel trimestre febbraio-aprile si arriva a 30.180. Queste sono le previsioni di sintesi che il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere-Anpal mette a disposizione, mediante la sua indagine mensile.



Meglio del pre Covid



Rispetto al mese di gennaio si riscontra un calo fisiologico dei contratti di lavoro che le imprese hanno in programma di attivare (-27,4% nelle Marche e -23,4% per l’Italia), al contrario rispetto a febbraio 2022 le previsioni indicano una crescita, che per le Marche risulta di +32,3% (+21,5% per l’Italia). Le previsioni per il mese di febbraio superano anche quelle dello stesso mese del 2019 precedente la pandemia.