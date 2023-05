Alluvione, lunedì riapre la ferrovia tra Rimini e Bologna: viaggi a nord più semplici dalle Marche

Primi segnali di normalizzazione dopo l'eccezionale di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la Romagna ed il nord delle Marche: da lunedì tornano percorribili in treno le linee ferroviarie Bologna-Rimini e Bologna-Ravenna via Faenza. Un importante sbocco verso nord anche per le Marche.

«Da lunedì spiega Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, sarà riaperta interamente la linea Bologna -Rimini, ad oggi ancora chiusa nel tratto compreso fra Faenza e Forlì e sarà riaperto anche l'ultimo tratto della linea Faenza - Ravenna, fra le stazioni di Russi e Ravenna, rendendo di fatto di nuovo disponibili i collegamenti diretti fra Bologna e Ravenna via Faenza. Ma restano ancora i disagi: «L'offerta - si legge in una nota - non sarà da subito completamente normalizzata, in quanto il numero delle corse e la velocità dei convogli nelle tratte oggetto dei lavori dovranno essere incrementate gradualmente. Questo potrà comportare alcune modifiche al servizio e un allungamento dei tempi di viaggio fra Bologna e Rimini di circa 15 minuti».