Strazio senza fine dopo l'alluvione: le scarpe di Mattia trovate nel Nevola, ma di lui ancora nessuna traccia

CASTELLEONE - Una ricerca straziante, ancora senza fine: dopo un pezzo di felpa e lo zainetto, oggi state trovate le scarpe di Mattia Luconi, il bambino di 8 anni che risulta disperso dopo l'alluvione le Marche ed in particolare il Senigalliese la sera del 15 settembre.

Cena elettorale durante l'alluvione, Acquaroli: «In Sala operativa appena ho saputo»

Si tratta di un paio di scarpe da tennis, mentre ieri il fango aveva restituito lo zainetto del bimbo, trovato a circa 8 km di distanza dal punto in cui era stato strappato dalle braccia della madre dall'ondata di fango nel territorio di Castelleone di Suasa. Oggi le ricerche con sommozzatori e cani molecolari si sono concentrate in una strettoia in un'ansa del torrente Nevola, per poi spostarsi più a valle.