Alluvione, nelle Marche arriva l'Esercito: aiuterà la Protezione civile per per la viabilità a Ostra e sezione idraulica Burano

L'Esercito italiano invierà uomini e mezzi per coadiuvare il lavoro della Protezione civile e delle altre Istituzioni, nazionali e locali, attive nelle operazioni di aiuto nei luoghi dell'alluvione che ha colpito le Marche. «La famiglia della Difesa è a fianco della popolazione delle Marche - ha spiegato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini -, colpita dalla tremenda alluvione del 15 e 16 settembre. Il bagaglio di capacità ed efficienza delle Forze Armate sono a completa disposizione delle necessità di intervento a favore dei cittadini in difficoltà».

Tre unità con macchine di movimentazione della terra

L'Esercito, fa sapere la Difesa, integrerà le consuete attività di supporto alle autorità civili, con l'invio di una cellula di coordinamento presso la Protezione Civile regionale delle Marche, nonché mettendo a disposizione tre unità con macchine di movimentazione terra, per ripristino viabilità ad Ostra (An), e due unità per il ripristino della sezione idraulica del fiume Burano, nel comune di Cantiano (Pu). Le attività sono svolte sotto il coordinamento del Covi: il comando operativo vertice interforze