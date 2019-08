Allerta della Protezione civile: temporali sulle Marche Ma Ferragosto sarà bello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dopo giorni da bollino rosso per l'afa che ha attanagliato le Marche, è in arrivo una rapida rinferscata prima di Ferragosto.La Protezione civile delle Marche ha infatti emanato un allerta meteo, valdio dalle 12 alla mezzanotte di oggi, martedì 13 agosto, per l'arriuvo di temporali su tutto il territorio regionale. Temporali che localmente potrebbero assumere una certa intensità. Anche domani, mercoledì 14 agosto, c'è il rischio di temporali: nelle ore notturne-mattutine, rovesci e temporali anche di forte intensità sul litorale settentrionale; i fenomeni tenderanno poi a presentarsi, nella parte centrale della giornata, sull'entroterra soprattutto appenninico e meridionale ancora con possibili temporali. Le previsioni per Ferragosto invece parlano di una giornata soleggiata con temperature serali più fresche.