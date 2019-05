Allerta Protezione Civile: domenica con temporali e vento fino a 100 all'ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La Protezione Civile delle Marche ha diramato un'allerta meteo giallo (il secondo in scala di gravità) per l'arrivo di temporali con forti raffiche di vento. L'allerta è valido per tutte le 24 ore di domenica 5 maggio e annuncia temporali possibili su tutto il territorio regionale, localmente anche di una certa intensità, acompagnati da forte raffiche di vento. Raffiche che nelle zone interne, in particolare quelle montane, potranno raggiungere il grado di "tempesta" (88-102 km/h), mentre sulla costa, in particolare nel nord della regione, si limiteranno al grado di "burrasca" (63-75 km/h).