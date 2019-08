Allerta Protezione civile: break nell'estate, temporali sulle Marche. Ecco dove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Pausa alle alte temperature di questi giorni: ondata di maltempo attesa sulle marche per domani, mercoledì 28 agosto.Ad annunciarlo la Protezione civile delle Marche con un allerta "giallo" per le zone 1-3-5 della Regione, in pratica tutte le aree interne. L'allerta è valido per 24 ore dalla mezzanotte tra martedì 27 e mercoledì 28 e preannunica su tutte le zone interne della regione l'arrivo di temporali, che localmente potranno essere anche di una certa intensità.