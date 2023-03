Raffiche di vento e pioggia, nuova allerta meteo nelle Marche: le previsioni

Ci risiamo: nuova allerta meteo per il vento in tutto il centro nord delle Marche (escluse quindi le province di Fermo e Ascoli) sia sulla costa che nell'entroterra. L'avviso meteo, comunicato dalla Protezione Civile, è stimato fino alle ore 15 di domani 14 marzo 2023. L'allerta verde (la più bassa nella scala che prevede poi i colori giallo, arancione e rosso), invece, per quanto riguarda la pioggia e dovrebbe andare da domani a mercoledì compreso interessando tutte le Marche.

Le previsioni per martedì 14 marzo 2023

Cielo inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, con aumento della copertura dalle ore centrali. Precipitazioni sparse dalle ore centrali e per la seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale. Nevicate sulle cime più alte dei Sibillini. Temperature in aumento nei valori minimi, in lieve diminuzione le massime. Venti sud-occidentali, moderati lungo il settore costiero e di prima collina, forti nelle zone alto-collinari e montane della regione. Intensità in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio. Mare: mosso

Le previsioni per mercoledì 15 marzo 2023

Cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, con copertura in diradamento nel corso del pomeriggio. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Limite delle nevicate in repentino abbassamento fino a 1100-1200 metri. Temperature in sensibile diminuzione nei valori massimi. Venti moderati da nord-est, forti lungo la fascia costiera in particolare nella prima parte della giornata. Mare molto mosso