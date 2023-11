Un ciclone dalla Scozia porta il freddo anche sulle Marche: temperature giù, neve in montagna. ​Allerta meteo per la pioggia per martedì

Nuova allerta meteo nelle Marche. È prevista per tutta la giornata di domani, 21 novembre 2023. Il colore dell'avviso è giallo ma la criticità è quella più pericolosa per la nostra regione: idrogeologica e per i temporali in tutta la regione, dalla costa all'entroterra, da nordo a sud.

Il dettaglio nelle Marche



Nella giornata di martedì la formazione di una depressione nel mar Tirreno porterà precipitazioni deboli ma continue diffuse su tutta la regione in particolare nella seconda parte della giornata, con cumulate moderate.

Dal tardo pomeriggio le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio. Le cumulate massime si registreranno sulle 12 ore ma, localmente, in particolare nella seconda parte del pomeriggio, si potranno avere locali picchi di intensità pari a 30mm/1h.

Il ciclone scozzese



Un ciclone proveniente dalla Scozia raggiungerà nei prossimi giorni l’Italia, posizionandosi sulle regioni centrali, e porterà freddo, pioggia e neve in montagna anche sulle Marche. Un’importante fase di maltempo investirà soprattutto Marche, Umbria, Appennini e poi Abruzzo, Campania e zone interne di Toscana e Lazio.

Le previsioni meteo

Domani - Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni a comparire in modo isolato dalle province settentrionali, per espandersi ed intensificarsi poi su tutta la regione con energia crescente specie per la sera e la notte; fenomeni a tratti intensi e nevicate sull'Appennino sino ai 1500 metri circa in nottata, con quota in abbassamento. Venti moderati settentrionali. Temperature in lieve aumento le minime, in leggero calo le massime, con accentuazione della flessione dalla sera.

Mercoledì 22 novembre - Cielo nuvoloso per gran parte della giornata; maggiore irregolarità e variabilità da nord-est solo dalla sera e durante la nottata. Precipitazioni ancora incidenti con intensità sostenuta soprattutto a sud e sull'ascolano; anche il Montefeltro e l'urbinate saranno obiettivi principali dei fenomeni piovosi; fenomeni a sfumare da nord-est nella seconda parte della giornata specie lungo le pianure, in contrazione verso il comparto sud-appenninico; quota delle nevicate sui 1100 metri in media. Venti moderati, a tratti forti, ancora settentrionali. Temperature in netta discesa.

Il ciclone

Antonio Sano, fondatore del sito www.iLMeteo.it, avverte che mercoledi il ciclone si spostera rapidamente verso il basso Tirreno, sara cosi che la ventilazione fredda da nordest aumentera d’intensita. Sara cosi che le temperature inizieranno a diminuire e sara cosi che la neve potra scendere diffusa sugli Appennini centrali anche sotto i 1200 metri pure sotto forma di temporale. Le precipitazioni raggiungeranno anche il Sud, ancora la Campania, ma pure Sicilia e Calabria e localmente Puglia. Al Nord invece splendera il sole. Il ciclone nella giornata di giovedi scendera ulteriormente e raggiungera la Sicilia. In questa giornata ci saranno condizioni di intenso maltempo proprio sull’isola, ma anche su Calabria e Puglia meridionale, i venti a rotazione ciclonica soffieranno intensamente da nord sui bacini centro-meridionali, piu deboli altrove. Da questa giornata l’aria fredda iniziera a farsi sentire con un sensibile calo delle temperature. Torneranno le gelate notturne al Nord, anche in pianura e piuttosto diffuse. Infine, il ciclone lascera l’Italia nella giornata di venerdi con ultime precipitazioni tra Sicilia e Calabria, il sole e un clima piu freddo invece interesseranno il resto delle regioni.