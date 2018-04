Allerta Protezione civile: nelle Marche temporali e neve in montagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Allerta meteo della Protezione Civile delle Marche. L’avviso diramato dal servizio regionale mette in guardia con un “allerta giallo” (il meno grave dopo il verde) per quanto riguarda i temporali, per tutta la giornata (dalle 0 alle 24) di domani, giovedì 12 aprile. Esiste anche la possibilità che torni la neve, ma solo in altissima montagna, almeno per quel che riguarda le Marche: la quota è infatti fissata a 1900-200 metri.