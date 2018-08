Allerta Protezione civile: in arrivo temporali sulla costa delle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Break alla tarda estate in attesa dell’annunciata nuova ondata di caldo: la protezione civile delle Marche ha diramato un nuovo allerta meteo.L’avviso è valido per tutta la giornata di giovedì 30 agosto (da mezzanotte alla mezzanotte successiva) e annuncia un allerta “giallo” (il secondo) per il rischio di temporali. Ma soltanto sulle zone costiere, localmente i fenomeni potrebbero avere una certa intensità.