La Protezione civile avverte: un'altra giornata di temporali sulle Marche

ANCONA – Nuovo allerta meteo della Protezione civile delle Marche, che sostanzialmente prolunga di 24 ore quello diramato ieri, martedì 29 maggio.Il nuovo avviso parla di un allerta giallo (medio) valido per 24 ore dalla mezzanotte di oggi a quella tra il 31 maggio ed il 1 giugno: su tutta la regione sono previsti, ancora, temporali. Localmente i fenomeni potrebbero anche risultare di una certa portata. Allerta verde (minimo) per il rischio idrogeologico in tutta la regione.