Allerta meteo Protezione civile: in arrivo temporali su tutte le Marche

ANCONA - Per qualcuno potrebbe essere un gradito break all'afa di questi giorni, per altri un fastidio nella settimana di Ferragosto: il break dell'estate sta arrivando.Lo annuncia la Protezione civile regionale con un allerta meteo giallo (il secondo in una scala che parte dal verde) valido dalle 9 di mattina alla mezzanotte di domani, martedì 14 agosto, che annuncia temporali su tutto il territorio delle Marche. Localmente i fenomeni potrebbero essere anche di una certa entità.