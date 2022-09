Marche, nuova allerta meteo gialla della Protezione civile per giovedì 29 settembre: ecco dove

La Protezione Civile Regionale, in data odierna, ha emesso un avviso di allertamento per criticità idrogeologica e temporali valido per tutta la giornata di domani, giovedì 29 settembre, in cinque dei sei quadranti regionali. Allerta di colore giallo su tutto il territorio marchigiano, tranne la zona 6 (quella medio collinare e costiera del sud della regione) rimasta in verde.

Attesi temporali intensi

Una saccatura che si estende dalla Scandinavia fino all'Europa centrale è in fase di approfondimento verso il Mediterraneo occidentale, favorendo condizioni di instabilità con temporali intensi anche sulle Marche. «Il territorio del Comune di Senigallia - informa una nota del Comune, tra i più colpiti dall'alluvione del 15-16 settembre - sarà interessato da cielo nuvoloso con maggiori addensamenti cumuliformi sulle zone alto-collinari e montane. Le precipitazioni saranno sparse anche a carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensità con fenomeni in attenuazione dalla serata».