Nuova allerta meteo nelle Marche: sarà un primo marzo di pioggia e vento. Ecco quando ci sarà il primo giorno di tregua

Nuova Allerta idraulica e idrogeologica gialla, in tutte le Marche, annunciata per tutta la giornata di domani, 1 marzo 2023. Allerta minore, verde, per i temporali. Attivata dalla Protezione Civile la fase di attenzione.

Le previsioni meteo per domani (1 marzo 2023)

Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse, più abbondanti durante la prima parte della giornata sui settori centro-meridionali e al pomeriggio su quelli settentrionali. A fine giornata le cumulate areali risulteranno moderate. Limite delle nevicate attorno ai 700 m sull'Appennino Pesarese ed attorno ai 1000 sui Sibillini e Monti della Laga. Temperature in lieve aumento, con gelate sui settori montani. Venti nord-orientali di vento moderato lungo la fascia costiera e di brezza tesa sui settori interni. Dal tardo pomeriggio o sera sui settori meridionali il vento ruoterà dai quadranti occidentali. Mare molto mosso.

Le previsioni meteo per il 2 marzo 2023

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per persistenza di nubi basse. Non si escludono occasionali e debolissimi piovaschi. Temperature minime in lieve diminuzione, massime in ulteriore lieve aumento. Gelate diffuse sui settori montani e locali altrove. Venti di brezza tesa, nord-occidentale durante la prima parte della giornata e nord-orientale al pomeriggio. Mare mosso.