Allerta meteo sulle Marche: temporali e vento di tempesta. Occhio alle grandinate

ANCONA - È ancora presto per chiudere (definitivamente) gli ombrelloni, ma anche nelle Marche questi giorni di fine estate sono segnati dal maltempo. Non a caso è stato emesso un allerta meteo, valido fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 15 settembre, che annuncia l'arrivo di temporali e forti raffiche di vento. L'allerta è relativo all'entroterra, ma il maltempo sta colpendo anche la costa. Le temperature restano aabbastanza elevate, proprio per questo i fernomeni potrebbero, localmente, raggiungere anche una certa intensità ed è ben presente il rischio di grandine.

"Nuovi temporali anche violenti - spiegano gli esperti di 3bmeteo - interesseranno Toscana, Romagna, alte Marche, in estensione a Umbria e Lazio entro sera. In questa circostanza sono attesi temporali anche molto intensi, accompagnati da locali grandinate, nubifragi e improvvisi colpi di vento con conseguenti possibili disagi e criticità. Gli stessi temporali si estenderanno alle zone interne di Marche e Abruzzo".