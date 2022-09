Marche sferzate dalla pioggia, esondano il Sentino e il Misa. Ad Arcevia manca l'elettricità: domani scuole chiuse

ANCONA - Marche sferzate dal maltempo: raffica di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e persone intrappolate in casa. Pioggia battente e vento sul Pesarese a partire dalle 15. In serata la situazione è diventata critica nella zona montana della provincia di Ancona. A Sassoferrato e Arcevia le situazioni più critiche.

In particolare, il maltempo ha messo in ginocchio Sassoferrato, dove il fiume Sentino ha esondato. L'acqua ha invaso le strade, provocando allagamenti nelle case e nelle attività commerciali. Sono stati segnalati anche smottamenti e frane. Al lavoro la Protezione Civile e i vigili del fuoco. In tutta la regione le richieste di intervento sono per persone rimaste bloccate nelle abitazioni, allagamenti di locali interrati e smottamenti di terreno. Sono stati effettuati anche interventi per alberi caduti sulla sede stradale e parti pericolanti. L'Anas ha provveduto a chiudere alcune strade del Pesarese. Risulta essere interdetta un tratto della Statale 3 tra i comuni di Cantiano, Scheggia e Pascelupo (Perugia). A Cantiano chiuso un tratto della Statale 452 per allagamento. La piazza di Cantiano è stata invasa da un metro d'acqua. Ad Arcevia manca l'elettricità. Il sindaco Dario Perticaroli ha invitato i cittadini a non uscire di casa. Domani le scuole saranno chiuse. Ad esondare anche il Misa, a Pongelli di Ostra Vetere.

«Nuovi temporali anche violenti - spiegano gli esperti di 3bmeteo - interesseranno Toscana, Romagna, alte Marche, in estensione a Umbria e Lazio entro sera. In questa circostanza sono attesi temporali anche molto intensi, accompagnati da locali grandinate, nubifragi e improvvisi colpi di vento con conseguenti possibili disagi e criticità. Gli stessi temporali si estenderanno alle zone interne di Marche e Abruzzo».