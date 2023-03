Nuova allerta meteo gialla lungo tutta la costa marchigiana. Le criticità previste di mattina

Nuova allerta meteo sulle Marche dopo una giornata di tregua, quella di oggi, giovedì 2 marzo 2023.L'allerta è gialla (quella che prevede fenomeni localmente pericolosi in una scala che va dal verde al giallo finendo con arancione e rosso) ed è localizzata, in pratica, lungo tutta la costa marchigiana fino alle ore 24 di domani 3 marzo 2023.

Le previsioni meteo per venerdì 3 marzo 2023

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso durante la prima parte della giornata, con attenuazione della nuvolosità a partire dai settori settentrionali nel corso del pomeriggio. Precipitazioni diffuse al mattino, in attenuazione e concentrate quasi esclusivamente sui settori centro-meridionali al pomeriggio. Limite delle nevicate sempre poco al di sopra dei 1000 m. Temperature minime in aumento, massime in lieve diminuzione. Venti settentrionali di brezza tesa. Mare mosso, poco mosso dalla sera.