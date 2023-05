Nuova allerta meteo per la pioggia estesa fino al 3 maggio lungo le coste delle Marche. Raffica di blackout a Fano

L'allerta meteo continua: l'avviso di criticità è stato infatti esteso dalla giornata di oggi a quella di domani, 3 maggio, fino alle 14, sempre per rischio idrogeologico lungo tutta la costa marchigiana. L'allerta sarà di colore giallo (ovvero di classe 2 rispetto alle 4: verde, giallo, arancio, rosso). Le previsioni del tempo per domani (e i prossimi giorni) vanno comunque verso un graduale miglioramento. Ecco nel dettaglio il meteo dei prossimi giorni.

Previsioni per Mercoledì 3 maggio 2023

Cielo nuvoloso con diminuzione della copertura nel corso della mattinata e cielo sereno nel pomeriggio ad eccezione del settore centro meridionale della regione in cui permarrà una copertura irregolare per il resto della giornata. Precipitazioni deboli diffuse nella prima parte della giornata, più insistenti nelle zone collinari e montane in esaurimento dal pomeriggio. Temperature in lieve aumento nei massimi. Venti di brezza tesa nord orientali in rotazione da nord ovest nel pomeriggio. Mare mosso.

Previsioni per Giovedì 4 maggio 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso per attività cumuliforme nelle zone montane nelle ore più calde della giornata

Precipitazioni assenti. Temperature in diminuzione nei valori minimi ed in lieve aumento nei massimi

Venti deboli nord occidentali in rotazione da sud ovest nel pomeriggio. Mare mosso con moto ondoso in diminuzione fino a poco mosso.

Previsioni per Venerdì 5 maggio 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso per temporanei addensamenti più consistenti nelle zone montane nelle ore più calde della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature in diminuzione nei valori minimi ed in aumento nei massimi

Venti: deboli dai quadranti occidentali. Mare poco mosso.