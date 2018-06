Nuovo allerta meteo, ancora temporali Nelle Marche rischio frane e allagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Nuovo allerta meteo della Protezione civile regionale, che ricalca quelli dei giorni precedenti, riguardo all’instabilità atmosferica, ma che mette l’accento anche sul rischio di frane e allagamenti.L’avviso, infatti, annuncia un allerta giallo (medio) per quanto riguarda i temporali, ma classifica come giallo anche il rischio idrologico e idrogeologico. Si rischiano, cioè, allagamenti e smottamenti soprattutto in quelle zone già colpite da fenomeni analoghi. L’allerta è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte tra giovedì 7 e venerdì 8 giungo.