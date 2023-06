Senza fine: allerta meteo (gialla) numero 57 del 2023. Pioggia sabato, domenica uggiosa. Ecco le previsioni nelle Marche

Ormai si è perso il conto: 57esima allerta meteo del 2023, l'ultima è stata emessa oggi 30 giugno 2023 e avrà validità per tutte le 24 ore di sabato 1 luglio. Il colore è il giallo (allerta ordinaria, la più bassa) per pioggia e su tutto il territorio regionale. La situazione è data comunque in attenuazione entro domenica.

La pioggia, intanto, è arrivata oggi intorno alle 13 sul Pesaro. Queste le previsioni per il pomeriggio-sera di sabato 1 luglio, quando si toccherà l'apice del maltempo, con attenuazione notturna.

La domenica andrà leggermente meglio: cielo parzialmente coperto e precipitazioni solo nell'entroterra. Ecco le previsioni nel dettaglio a cura della Protezione Civile delle Marche.