Allarme siccità dai Monti Sibillini: «Quest'anno il lago non si è formato»

MONTE MONACO – L’allarme siccità parte quest’ano dai Sibillini, dove quest’anno non si è ancora formato il lago di Palazzo Borghese“Dopo aver visto le foto del signor Anselmo Buonamici Sànchez – spiega Simone Gatto, Biologo e Guida Escursionistica nell'Elenco della Regione Marche - di quest'oggi, 20 Aprile 2019, del Lago di Palazzo Borghese (Comune di Montemonaco, quota 1700 mslm) assolutamente non formato (lo scorso anno alla stessa data era quasi completamente pieno), noi del Camoscio dei Sibillini, ci siamo molto preoccupati e siamo ancora più preoccupati sulla possibile evoluzione del riempimento del bacino naturale del vicino Lago di Pilato, che viste le bassissime precipitazioni nevose invernali e le altrettante rare pioggie fin'ora primaverili potrebbero portate a solo un parziale riempimento del Lago, con il rischio di un prosciugamento del Lago anzi tempo tra fine Luglio e metà Agosto come successo due anni fa. Speriamo che i restanti giorni del mese di Aprile e poi Maggio possano portare piogge e le ultime nevicate ad alta quota in modo che questa previsioni non si avveri”.