Allarme sui Sibillini: «Quest'anno non s'è ancora formato il Lago di Pilato»

Allarme alla falde del Vettore, sui Sibillini: non si è ancora formato. A comunicarlo Simone Gatto dell’associazione “Il Camoscio dei Sibillini: “Come si può facilmente notare raffrontando le foto degli ultimi 3 anni... la situazione acqua del Lago ad oggi è veramente preoccupante, sopratutto se raffrontata al 2017 quando ci fu un fine inverno e una primavera completamente mite e sicciotosa, non come in questo 2019 (dove il periodo siccitoso c'è stato ma è stato più ridotto e compensato da nevicate a Maggio e forti pioggie a Maggio).Forse i cambiamenti climatici uniti a possibili cause co-sismiche rendono questo ambiente sempre più fragile e delicato e dovremo sempre più fare attenzione alla sua salvaguardia”.