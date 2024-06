ANCONA Da regione con un deficit infrastrutturale penalizzante a territorio che guarda alle stelle. Nell’hangar del Sanzio, ha mosso il primo passo l'accordo quadro siglato da Palazzo Raffaello e Cnr (il Consiglio nazionale delle ricerche) il 13 luglio 2023 e finalizzato al lancio di satelliti in orbita. Un unicum in Italia, per sviluppare il quale il Cnr ha scelto proprio le Marche. Ieri pomeriggio è decollato un caccia L39 per testare le strumentazioni legate all’attività aerospaziale. Un volo sperimentale «di cui siamo soddisfatti», il commento a caldo di Pantaleone Carlucci che, insieme ad Alessandro Scorrano, ha pilotato il velivolo.

Il parterre

Lo stesso Carlucci che, a giugno 2023, ha fatto parte della missione sul volo suborbitale della Virgin Galactic decollato dal New Mexico. Accanto a lui, ora come allora, c’è la sua collega nel Cnr Lucia Paciucci, nel ruolo di backup da terra. Ad assistere al volo inaugurale di ieri, tra gli altri, l'amministratore delegato di Ancona International Airport, Alexander D'Orsogna, Giacomo Bugaro consigliere di amministrazione di Aia in quota Regione e Tullio Patassini, ex parlamentare della Lega e oggi presidente del collegio sindacale al Sanzio, Special guest, il fratello maggiore di Gimbo Gianluca Tamberi. «Ci occupiamo di alcuni programmi di attività di accesso allo spazio e dobbiamo testare della strumentazione - ha spiegato Carlucci una volta atterrato - Una macchina del genere ci consente di farlo con diversi profili di volo. Abbiamo montato dei piccoli sensori per l'acquisizione di dati e abbiamo fatto test di trasmissione a terra». Un piccolo passo per l’accordo che guarda all’aerospazio, un grande passo per il Sanzio perché «così potenziamo l'infrastruttura aeroportuale per le attività aerospaziali - esulta D’Orsogna - una delle dimensioni di sviluppo fondamentali per i prossimi 10 anni». Il prossimo step simulerà il funzionamento del lanciatore finale e tutti i possibili intoppi a cui potrebbe andare incontro il sistema. Le Marche puntano alle stelle.