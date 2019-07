Alessandro Borghese sulla riviera del Conero per lo show "4 Ristoranti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Alessandro Borghese, conduttore televisivo della trasmissione “I 4 ristoranti” fa tappa a Porto Recanati per la registrazione in esterna del suo programma televisivo. Ieri mattina il conduttore è stato avvistato sul lungomare e in alcuni chalet del centro. Borghese era stato visto in piazza Brancondi già dalla sera prima. Ieri mattina una folla di cittadini e turisti hanno voluto salutare e farsi un selfie con lo chef più conosciuto del momento. La trasmissione televisiva ha scelto la Riviera del Conero e, a quanto pare, due ristoranti della cittadina portorecanatese ( uno a nord e uno a sud) da mettere in competizione con altri due colleghi vicini per stabilire quale sia il migliore. Il programma televisivo , in onda sul Sky Uno, valuta i ristoranti in base a quattro parametri: location, servizio, menù e conto.