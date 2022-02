Agroservice va al rilancio e si rafforza sul mercato con l’acquisizione della Psb. Il gruppo di San Severino ha un fatturato annuo di 15 milioni di euro

ANCONA - Agroservice ha siglato un accordo con Syngenta per l’acquisizione di Società Produttori Sementi (Psb), storica azienda sementiera presente ad Argelato dal 1911. Non è stato rivelato l’importo della transazione. Società Produttori Sementi rappresenta un fiore all’occhiello nel settore sementiero italiano e da sempre è un centro di riferimento internazionale per lo sviluppo e il miglioramento del grano duro a livello mondiale.



Obiettivo raggiunto

«Siamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione di Società Produttori Sementi perché siamo certi che l’ingresso di questa realtà di eccellenza, nella nostra famiglia, ci permetterà di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato ed accrescere le nostre competenze in un settore strategico, come quello del grano duro in Italia» è il commento di Tommaso Brandoni, presidente e amministratore delegato di Agroservice, gruppo specializzato nella ricerca, produzione e commercializzazione di sementi per l’agricoltura, con oltre 2.000 clienti e partner attivi sia in Italia che all’estero, un fatturato annuo di circa 15 milioni di euro e con una capacità di stoccaggio che supera i 350.000 quintali di prodotto.



Realtà in crescita

Agroservice controlla Isea (azienda di ricerca e sviluppo titolare di 95 brevetti tra grani e legumi), Le Farine (marchio che produce e distribuisce farine) e la startup VerdiTerre (brand che realizza prodotti finiti come pasta e biscotti). «Vogliamo mantenere e valorizzare il nome di Società Produttori Sementi, un nome che ha fatto la storia del grano duro in Italia e nel mondo, e che nella sua nuova casa troverà sicuramente nuove energie, idee ed innovazione, per continuare il percorso di crescita intrapreso» ha concluso Brandoni. Per Antonino La Magna, direttore commerciale del gruppo: «Agroservice, con i due marchi Isea e Psb, si presenta sui mercati internazionali come società leader per il frumento duro. I nostri partener avranno a loro disposizione un’ampia e performante gamma di varietà di frumento duro, frutto di una ricerca tutta italiana. La nuova sinergia con la Società Produttori Sementi ci permetterà di accrescere il know how sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica, raccogliendo le nuove sfide, oggi strategiche, legate al tema del Farm To Fork, agli effetti negativi provocati del cambiamento climatico, con l’obiettivo primario di aumentare produttività e qualità delle coltivazioni di grano duro».



