Vola l’oro verde di Cartoceto. Maggioli, presidente del Consorzio: «Tanta qualità»

CARTOCETO - L’olio di Cartoceto torna a far parlare di sé attraverso “Cartoceto Dop, il Festival - 44esima Mostra mercato dell’olio e dell’oliva” (anche domenica 14 novembre) che, dopo un anno di fermo per Covid, riaccende i riflettori sull’eccellenza dell’oro verde. La lunga tradizione di Cartoceto, ha trovato il riconoscimento ufficiale Dop nel 2004, per un prodotto certificato relativo a varietà come raggiola, frantoio e leccino.



Qualità in crescita

Oggi, la qualità sta raggiungendo livelli molto alti, come conferma Tommaso Maggioli, presidente del Consorzio Olio Cartoceto Dop: «Da una parte, i mutamenti climatici hanno diminuito la quantità delle olive, a causa della siccità, anche se le rese sono leggermente aumentate, ma la qualità è rimasta alta perché la mosca olearia, vera nemesi dei coltivatori, va quasi a sparire a temperature superiori a 30 gradi. Di conseguenza abbiamo un olio molto sano, olive sane e quasi nessun coltivatore ha avuto la necessità di usare i trattamenti biologici». Un prodotto straordinario quest’anno, che è importante continuare a studiare nelle sue peculiarità: «L’olio subisce molto i cambiamenti climatici e il lavoro con l’Università Politecnica delle Marche ci sta aiutando a trovare soluzioni, ad esempio sistemi di irrigazione d’emergenza, ma occorre trovare presto un equilibrio tra la Dop e la necessità di aumentarne la superficie, con impianti anche intensivi, modificando il disciplinare. Il futuro va verso un’agricoltura che dia sostentamento a chi intende investire nel settore e gli impianti intensivi non sono più quelli di una volta, quando andavano a discapito della qualità e della biodiversità. L’innovazione è la chiave giusta, sempre con la massima attenzione all’ambiente», conclude Maggioli.



Il futuro nell’innovazione

Per l’azienda agricola di Bruno Alessandri, nel cuore dell’areale dop Cartoceto, la stagione è stata proficua, nonostante la siccità: «Non abbiamo le quantità pugliesi e dobbiamo puntare sulla qualità. Certo il terreno tufaceo aiuta perché è l’habitat naturale dell’olivo: non crepa e quindi con la siccità non si rompono i capillari delle radici delle piante». L’azienda Galiardi è stata la prima a scegliere una produzione rigorosamente biologica, nel totale rispetto della tipicità dei terreni e dell’ambiente ed è d’accordo all’ampliamento dell’areale, soprattutto con uno sguardo al mercato europeo: «Siamo tra le 26 Dop d’Italia e l’unica nelle Marche - conferma Galiardi - ma se non troviamo questa spinta verso il futuro rischiamo di perdere quella tradizione che ci ha sempre contraddistinto».



