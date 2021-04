Covid, i morti di oggi sono nove, 5 uomini e 4 donne. La provincia più colpita è Ancona /I ricoverati nelle regioni

ANCONA - Sono 9 i morti per coronavirus oggi (4 aprile 2021) nelle Marche, 4 donne e 5 uomini. La provincia più colpita è quella di Ancona, con cinque vittime. Uno dei deceduti è di fuori regione, un 78enne residente a Roma e morto a Fermo. Dall'inizio della pandemia sono stati 2691. I nuovi contagi oggi sono stati 323, ma con meno tamponi. Nelle Marche che attendono martedì per uscire dalla zona rossa e passare in arancione, si continua a versare lacrime per i decessi legati al Covid.

Nelle Marche sono morte 2691 persone dall'inizio dell'emergenza coronavirus: 1513 uomini e 1178 donne, con un'età media di 82 anni; il 96,9% era affetto anche da altre malattie. Il maggior numero di decessi si sono verificati in provincia di Pesaro e Urbino (908), seguita da Ancona (835), Macerata (448), Fermo (258) e Ascoli (215). Sono 27 le vittime provenienti da fuori regione.

I RICOVERATI NELLE REGIONI

