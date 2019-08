L'afa soffoca le Marche: cinque città ​col bollino rosso Ma il fresco sta arrivando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ancora afa nelle Marche: cinque città con il bollino rosso. Non si placa l'allarme caldo sulla nostra Regione: la protezione civile regionale ha assegnato il bollino rosso (Il massimo grado di allarme per il caldo: "Ondata di calore. Le condizioni meteorologiche a rischio persistono per tre o più giorni consecutivi. Allerta dei servizi sanitari e sociali") ad Ancona, Pesaro, Urbino, Fabriano ed Ascoli. Bollino arancione ("Sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali") per Jesi, Macerata, Fermo e San Benedetto.Ma l'afa non durerà a lungo: già da domani, martedì 13 agosto, una perturbazione potrà portare refrigerio, e qualche pioggia, a partire dalle zone interne nel nord della Regione. Tanto che domani è previsto il bollino arancione solo a San Benedetto. Fenomeni che si allargheranno mercoledì 14 agosto.