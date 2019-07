L'afa non molla le Marche: domani "bollino arancione" in quattro città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dopo una rapida boccata d'aria fresca, la morsa del caldo torna a stringersi sulle Marche. Il servizio di Protezione civile delle Marche ha assegnato per oggi, lunedì 1 luglio, un bollino giallo (il grado 1 di allarme dopo il verde, grado zero) a tutte le città marchigiane.Ma domani, martedì 2 luglio, ci saranno quattro città marchiate con il "bollino arancione" (grado 2 di allrme, inferiore solo al rosso): Ancona, Pesaro, Urbino e Fabriano. Bollino giallo per tutte le altre.