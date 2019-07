L'afa torna a mordere le Marche: nel weekend giorni da Bollino rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dopo qualche giorno di tregua e qualche temporale notturno refigerante, l'afa torna a stringere la sua morsa sulle Marche con un weekend, il prossimo, da "bollino rosso".Per oggi, venerdì 5 luglio, la Protezione civile delle Marche assegna, nel suo bollettino sulle ondate di calore, il "bollino arancione" (il secondo in scala di gravità), alla sola città di Ancona. Domani, sabato 6 luglio bollino arancione per quattro: Pesaro, Ancona, Fermo e Ascoli. Domenica 7 luglio "Bollino rosso" (il grado più grave di allerta "Ondata di calore. Le condizioni meteorologiche a rischio persistono per tre o più giorni consecutivi. Allerta dei servizi sanitari e sociali") su Ancona e arancione su Pesaro, Fabriano, Fermo e Ascoli.