Aeroporto Sanzio, i nuovi voli: Parigi e doppia Londra più Roma, Milano e Napoli

ANCONA - Allacciate le cinture: da Falconara si potrà andare a Parigi e ci sarà il raddoppio della rotta su Londra. Ovvero, ai voli di Ryanair, collegati all'aeroporto di Stansted, si aggiungeranno quelli di Easy Jet, che atterrerà all'aeroporto di Gatwick. Previste anche nuove rotte nazionali che saranno ufficializzate a breve. L'aeroporto Sanzio spicca il volo sia per gli imprenditori che per il turisti. Ne hanno parlato oggi l'amministratore delegato di Ancona International Airport, Alexander D'Orsogna e la sindaca di Falconara Marittima (Ancona) Stefania Signorini.

Il finanziamento regionale

Chiesto e ottenuto un finanziamento regionale di 2,8 milioni, impiegato per riqualificare e rendere più sicura la viabilità di collegamento per l'aeroporto di Falconara. Il 2023 sarà un anno determinante per il rilancio dell'aeroporto Sanzio, perché si stanno completando le procedure per attivare voli di continuità territoriale su tre grandi città: Roma, Milano e Napoli.