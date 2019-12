Le compagnie aeree snobbando il Sanzio: il bando va deserto

ANCONA Ore 12: calma piatta. Allo scadere dei termini per la presentazione delle domande da parte di compagnie aeree interessate - ieri a mezzogiorno, appunto - nessun documento è arrivato sui tavoli di Aerdorica ed il bando di promozione turistica delle Marche per lo sviluppo di nuove rotte è così andato deserto. La Regione ha provato allora a metterci una pezza, pubblicando nel pomeriggio un documento per la «manifestazione di interesse per la concessione di aiuti all’avviamento di nuove rotte di collegamento aereo per lo sviluppo di flussi turistici verso le Marche».

Il tentativo bis

Un avviso esplorativo per sondare ulteriormente il terreno - e tarare di conseguenza il nuovo bando - che scadrà alle 12 del 7 gennaio. Periodo un po’ insolito, date le vacanze natalizie che ci corrono in mezzo, ma si tenta di rilanciare dopo il nulla di fatto di ieri, mettendo nero su bianco che «gli aiuti all’avviamento non potranno superare, per ciascuna rotta, il 50% dei diritti aeroportuali e per un periodo massimo di tre anni».

Il summit

Oggi i vertici di Njord incontreranno la Regione in un confronto già calendarizzato, durante il quale si farà il punto su quanto fatto e su quanto c’è da fare. Uno dei nodi centrali sarà proprio il bando andato deserto. Stando al protocollo d’intesa tra palazzo Raffaello e Njord Adreanna siglato ad agosto, la Regione si era impegnata a «confermare l’attuale budget di spesa di circa 3 milioni l’anno fino al 2020 per il supporto al marketing per la promozione de turismo». I sei lotti pubblicati a novembre - in ritardo rispetto a quanto chiesto da Aerdorica - e riguardanti il 2020, invece, ammontano a 600.815 euro, mentre per gli altri sei, destinati al 2021, sono stati previsti 532.784 euro. Il totale è dunque di 1.133.604 euro, cifra ben al di sotto dei 3 milioni su cui le parti si erano accordate. E tra le destinazioni promosse, tutte europee, non compaiono voli interni, come quelli per Roma e Milano fortemente chiesti dagli imprenditori. «Sono rimasto piacevolmente sorpreso per la manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione - commenta diplomatico l’amministratore delegato di Aerdorica, Carmine Bassetti - e speriamo che siano in tanti a partecipare, nonostante il periodo particolare, con le vacanze natalizie. Il bando andato deserto aveva limiti strutturali che speriamo così di superare».

Le critiche

Molto più dura la levata di scudi dei sindacati, con il segretario generale di Fit Cisl, Roberto Ascani, che ha sottolineato come siano state «l’esiguità delle risorse messe a disposizione ed una procedura di accesso farraginosa a tenere distanti le compagnie aeree interessate. Tutti gli aeroporti nazionali, e sopratutto quelli limitrofi, hanno avuto a disposizione un adeguato e cospicuo livello di risorse economiche. Se veramente la Regione intende valorizzare il territorio e sviluppare il turismo, deve riproporre un bando in linea con quelle che sono le esigenze di mercato, altrimenti si mette a rischio la sopravvivenza dell’aeroporto». Parole a cui fanno eco quelle del collega della Uil Trasporti Giorgio Andreani: «La Regione è consapevole che, per rilanciare l’aeroporto, è necessario fare bandi ad hoc per catturare quel traffico di cui abbiamo bisogno?». Tira invece per la giacca anche Njord la segretaria regionale di Filt Cgil Valeria Talevi, secondo cui «è vero che il pubblico deve fare i bandi come da accordi, ma è il privato, che oggi controlla oltre il 90% della società, a doversi occupare dello sviluppo». © RIPRODUZIONE RISERVATA