Sanzio tra le stelle: dall'aeroporto di Falconara i primi voli Cnr per testare strumenti spaziali

FALCONARA - Spazio chiama Sanzio. All'aeroporto di Falconara i primi voli Cnr per test di sperimentazione di strumenti dedicati all'accesso allo spazio. Nel pomeriggio, nello scalo di Ancona-Falconara, è stata infatti avviata l'operatività dell'accordo quadro siglato da Regione Marche CNR il 13 luglio 2023, per un ulteriore sviluppo della struttura aeroportuale.

Due decolli

Due i voli decollati con il velivolo caccia L39 della durata di circa 20 minuti e mezz'ora, per testare strumentazioni legate al settore aerospaziale i cui risultati poi saranno a disposizione dei tecnici di Cnr. Presenti per l'occasione, tra gli altri, l'amministratore delegato di Ancona International Airport (Aia) Alexader D'Orsogna e Giacomo Bugaro membro del cda Aia. Alla guida del velivolo i piloti Alessandro Scorrano e Pantaleone Carlucci, quest'ultimo affiancato a terra come backup dal pilota Lucia Paciucci, ha partecipato anche alla missione Virtute1, primo volo umano suborbitale dell'aeronautica militare italiana sulla navicella SpaceShip-2 di Virgin Galactic.