Aeroporto Sanzio, boccata d'ossigeno: ecco i voli per Londra di EasyJet

ANCONA – Boccata d’ossigeno per l’areoprto Raffello Sanzio: ufficializzata la partenza della partnership con EasyJet con due tratte settimanale che collgehreanno il capoluogo dorico con Gatwick, uno degli areoporti di Londra.EeasyJet, compagnia aerea leader in Europa, ha annunciato oggi l’avvio dei collegamenti dall’aeroporto di Ancona per la stagione estiva 2018. La compagnia inizierà ad operare a partire da fine giugno presso l’Aeroporto delle Marche, espandendo il proprio network e aumentando la scelta per i passeggeri italiani. I voli da Ancona, operativi per tutta la stagione estiva del 2018, sono già in vendita e disponibili sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali Gds.EasyJet inaugurerà il primo volo a fine giugno 2018. Con due frequenze settimanali i collegamenti tra Ancona e Gatwick opereranno ogni mercoledì e sabato. Il mercoledì con partenza da Ancona alle 17:45 per Londra. Il sabato con partenza da Ancona alle 13:15.Frances Ouseley, Direttore di easyJet per l’Italia: «L’apertura di un nuovo aeroporto per noi rappresenta una fase di avvio di un nuovo e importante investimento. Abbiamo scelto Ancona per consentire anche al territorio delle Marche e dell’Adriatico di usufruire di collegamenti convenienti verso l’Europa, incominciando dal Regno Unito».Molto soddisfatta dell’avvio dei collegamenti con easyJet la Dott.ssa Federica Massei - Amministratore Unico di Aerdorica – che ha affermato «il raggiungimento dell’accordo con easyJet rappresenta un grande successo per l’aeroporto delle Marche ed i nuovi collegamenti con Londra Gatwick sono indubbiamente un valore aggiunto sia per il traffico turistico che business del nostro territorio».