Turbolenze al Sanzio, altri 30 dipendenti battono cassa: rischio esuberi da scongiurare

ANCONA - Turbolenze al Sanzio. Altri 30 dipendenti presentano il conto ad Aerdorica per i tagli agli stipendi operati durante le amministrazioni Belluzzi e Massei e i parametri stringenti dettati dall’Unione europea sul costo del personale si allontanano sempre di più. Cosa che rischia di tradursi con un aumento degli esuberi per centrare quell’ormai tristemente noto risparmio di 1,3 milioni di euro richiesto da Bruxelles. Ieri, sindacati e società si sono incontrati in Regione per cercare una soluzione condivisa, ma ci si è aggiornati al 19 novembre perché l’assessore al Lavoro Loretta Bravi ha accusato un malore poco prima dell’appuntamento. Assente il governatore Luca Ceriscioli, benché sia le sigle che l’amministrazione di Aerdorica ne avessero richiesto la presenza. E la latitanza di palazzo Raffaello finisce nel mirino di entrambe le parti, che almeno su questo punto si trovano sulla stessa sponda della barricata.

«Siamo ancora in attesa di sapere come la Regione intenda gestire il discorso delle cause perse e dei decreti ingiuntivi - commentano dal fondo Njord, nuovo proprietario di Aerdorica - . I numeri e le analisi a base di gara dicevano che nessuno avrebbe potuto fare ricorso per quei tagli». Cosa smentita nei fatti dalla sentenza del giudice del lavoro Andrea De Sabbata, che lo scorso 7 novembre ha respinto le opposizioni della società gestore del Sanzio ai decreti ingiuntivi di cinque lavoratori che chiedevano il ripristino della situazione retributiva precedente ai tagli di stipendio operati dagli ex amministratori Giovanni Belluzzi e Federica Massei. Pionieri di un iter che percorreranno anche altre 18 dipendenti, per altrettanti decreti ingiuntivi in attesa di dibattimento. A questi si aggiungono ora anche altri 30 lavoratori, rappresentati dall’avvocato Corrado Canafoglia, che tramite il loro legale, hanno inviato una comunicazione ad Aerdorica con la quale chiedono la corresponsione delle somme dovute, a fronte delle decurtazioni, entro 10 giorni.

