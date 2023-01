Aeroporto, da Ancona operativo da maggio il volo per Cagliari: si decollerà anche verso altre mete

ANCONA- Insieme al nuovo volo per Parigi, all'aeroporto «Sanzio» di Ancona-Falconara Marittima tornerà di nuovo operativa dal 27 maggio anche la rotta per Cagliari.

LEGGI ANCHE: Voli Ancona-Londra si riparte: Easyjet ufficializza le tratte estive. Il 3 luglio il primo decollo

I dettagli

È emerso durante la conferenza stampa di presentazione del collegamento Volotea con la capitale francese da parte del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dall'amministratore delegato di Ancona international airport Alexander D'Orsogna e dal direttore dell'Atim (Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche) Marco Bruschini. Con Parigi salgono a 5 le destinazioni raggiungibili da Ancona a bordo degli aeromobili di Volotea: è infatti possibile decollare anche alla volta di Olbia, Catania, Palermo e Cagliari, rotta quest'ultima che tornerà ad essere operativa, con due frequenze settimanali, sempre dal 27 maggio. Destinazioni che si aggiungono alle altre già attive dallo scalo marchigiano. Alle cinque destinazioni di Volotea dallo scalo di Ancona si aggiungono le altre verso Londra, Bruxelles, Monaco, Bucarest, Tirana, «un'offerta dunque sempre più ampia». «A partire dal prossimo maggio - ha dichiarato Valeria Rebasti, coutry manager di Volotea - volare tra Ancona e la Francia sarà ancora più facile grazie al debutto della nostra prima rotta internazionale in partenza dallo scalo marchigiano: i passeggeri avranno tante comode opzioni a prezzi competitivi per decollare alla scoperta delle meraviglie e dei capolavori della Ville Lumière. Grazie al nuovo volo, sarà possibile approfittarne da subito per organizzare una vacanza o uno short-break in una delle città più belle e romantiche al mondo. Allo stesso tempo, siamo certi che il collegamento per Parigi, insieme ai voli per Cagliari, Olbia, Palermo e Catania, incrementerà il flusso di turisti incoming, desiderosi di visitare una regione ricca di attrattive artistiche e culturali come le Marche». L'iniziativa, conferma Rebasti, conferma l'interesse per Ancona da parte di Volotea che invece ha 'chiusò altri aeroporti «vicini al vostro». «I voli aerei - ha detto Bruschini - sono le 'gambè della promozione, quindi oggi è un giorno importante per lo sviluppo del turismo marchigiano e degli indotti ad esso collegati. Dobbiamo aggredire i mercati internazionali per la crescita del sistema economico regionale e una forte sinergia nell'intermodalità consentirà alla regione di essere presente più agevolmente ai principali appuntamenti promozionali internazionali. Siamo al lavoro per essere presenti nella più importante fiera promozionale a Parigi e nelle altre importanti occasioni che man mano annunceremo, legate a più cluster turistici».